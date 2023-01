Patrícia Sampaio e Rochele Nunes na luta por medalhas de ouro em judo

Patrícia Sampaio e Rochele Nunes © André Luís Alves / Global Imagens

As judocas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) apuraram-se para a final e vão lutar ainda este domingo pela medalha de ouro nas respetivas categorias do Grand Prix de Portugal, que decorre em Almada.

No último dia da competição no Pavilhão Municipal de Desportos da Cidade de Almada, as duas judocas olímpicas da seleção já garantiram mais duas medalhas, depois de no sábado Bárbara Timo ter conquistado o ouro em -63 kg.

Patrícia Sampaio chegou à final depois de vencer quatro combates, enquanto Rochele Nunes, isenta na primeira ronda, precisou apenas de três para marcar presença na luta pela medalha de ouro.

Sampaio, 26.ª do ranking e sexta cabeça de série, irá defrontar na sua final a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, 20.ª e quarta favorita, e Rochele Nunes, 11.ª e segunda pré-designada, lutará com a sul-coreana Hayun Kim, oitava e primeira favorita.

No percurso, Patrícia Sampaio derrotou a espanhola Lucia Perez Gomez (97.ª), a croata Petrunjela Pavic (63.º), combate em que chegou a estar em desvantagem de waza-ari, e as sul-coreanas Hyunji Yoon (19.ª) e Jeongyun Lee (17.ª).

Já Rochele Nunes, naquela que é a categoria mais pesada do judo feminino, começou por vencer a brasileira Giovanna Santos (140.ª), com uma imobilização a 21 segundos do final, e depois derrotou por ippon a francesa Valentine Marchand (85.ª) e a cazaque Kamila Berlikash, ambas penalizadas com três 'shidos' (castigos).

Na final, Patrícia Sampaio encontrará uma adversária que eliminou em Antália no último ano, mas por falta de comparência da ucraniana, e Rochele Nunes terá pela frente uma rival que derrotou em 2020, em Telavive, então também por acumulação de castigos.

No terceiro e último dia do Grand Prix de Portugal, a prova que abre o circuito internacional e antecede o Grand Slam de Paris, no próximo fim de semana, a seleção lusa teve em ação, além de Sampaio e Nunes, mais oito judocas.

Destes, destaque para o regressado Célio Dias (-100 kg), judoca que esteve nos Jogos do Rio de Janeiro, mas atravessou posteriormente um período difícil, com diagnóstico de depressão e esquizofrenia.

O judoca, atualmente no Algés e que subiu aos -100 kg, teve uma boa prova em Almada, chegando aos oitavos de final e a ser o único português, além das duas finalistas, que passou a barreira do primeiro combate, efetuando três.

Célio Dias ficou 'à porta' dos quartos de final - o que lhe daria sempre acesso à repescagem ou às meias-finais -, depois de vencer o britânico Harry Lovell-Hewitt (103.º) e o uzbeque Shermukhammad Jandreev, e perder com o sérvio Bojan Dosen (36.º), que lutará pelo bronze.

Os restantes sete judocas lusos, que hoje estiveram em prova, perderam nos combates de estreia, casos de Carolina Paiva e Beatriz Moreira (-78 kg), Ricardo Serrão (-90 kg), Diogo Brites, Ailton Cardoso e Guilherme Silva (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg),