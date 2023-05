Patrick Morais de Carvalho entrou no "inferno" e pode sair com o Belenenses "à beira do paraíso"

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

"É aquele sentimento do prometi e cumpri. Fomos ao inferno e deixamos o Belenenses à beira do paraíso." É o que vai na alma de Patrick Morais de Carvalho poucas horas depois de ver o clube do Restelo regressar aos campeonatos profissionais.

Em entrevista à TSF, o presidente do clube da Cruz de Cristo perspetiva "muitas dificuldades" para o Belenenses na próxima temporada, na II Liga e salienta que, "financeiramente, vai ser muito difícil ombrear com grande parte das equipas". No entanto, porque nunca viu "um saco de dinheiro marcar golos", o Belenenses terá de "fazer mais com menos".

Na II Liga, o Belenenses poderá encontrar a B SAD, se esta não descer de divisão. Este é um jogo que gera muita expectativa, mas que para o presidente é como outro qualquer.

"Os rivais do Belenenses são o Benfica, o FC Porto e o Sporting. A B SAD é um adversário como outro qualquer, é como se estivéssemos a jogar com o Cova da Piedade, com o Arrentela ou com o Aljustrelense. É um jogo como outro qualquer. Não vai haver nenhuma animosidade da parte dos dirigentes do Belenenses", garante Patrick Morais de Carvalho.

Com ou sem o treinador Bruno Dias - o dirigente não garante a continuidade - e sem saber se vai jogar no Restelo na próxima época - o estádio precisa de ter licenciamento -, o presidente também não deve ser o mesmo.

Há eleições a 24 de junho, a tesouraria do clube é dramática todos os meses e só se tiver um plano orçamental viável é que Patrick Morais de Carvalho vai a votos: "De momento, não estão reunidas essas condições. Eu já não tenho capacidade para sofrer mais, já são nove anos e acho que ninguém me pode exigir mais nada. Se as eleições fossem amanhã, eu de certeza que não seria candidato."

O Belenenses está de regresso aos campeonatos profissionais, após ter confirmado no último sábado a quinta subida consecutiva, dos distritais à II Liga: o empate a zeros frente à Sanjoanense foi suficiente para se fazer a festa no Restelo.