Paulinho suspenso por três jogos e falha partida frente ao FC Porto

Por Rui Oliveira Costa 31 Janeiro, 2023 • 19:52

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Paulinho com três jogos de suspensão depois da expulsão na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, e "injúrias" à equipa de arbitragem. O jogador vai falhar novo clássico frente aos dragões, agora para o campeonato.

O avançado do Sporting foi expulso aos 72 minutos, por acumulação de amarelos, o que lhe valeu uma partida de castigo. No entanto, de acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, o jogador foi suspenso por mais dois jogos por "injúrias e ofensas à reputação" dos árbitros.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4° árbitro com o dedo em riste

da mão direita dizendo "corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos", refere-se no comunicado.

O atleta do Sporting vai falhar, então, as partidas frente ao SC Braga, Rio Ave e FC Porto, todos a contar para a Liga.