Paulinho deixa o SC Braga para assinar contrato de cinco anos e meio com os leões

Paulinho, avançado do SC Braga, está próximo de ser confirmado como reforço do Sporting. A TSF sabe que está em curso uma maratona de negociações entre Hugo Viana, com o desejo de Paulinho a rumar a Alvalade.

Os "leões" estão a oferecer um valor superior a 12,5 milhões de euros mais o passe de dois jogadores, a título definitivo - um deles, Borja, e o outro pode ser Sporar, por empréstimo, avança o jornal O Jogo. Passa a ser o jogador mais caro da história do Sporting, superando Bas Dost.

Já certo no Valência é o empréstimo de Ferro, por parte do Benfica. O central vai ficar em Espanha até final da época, e, na quarta-feira, chega a Lisboa o brasileiro Lucas Veríssimo.

Já o FC Porto, está atento a Stephen Eustáquio, o médio do Paços de Ferreira, emprestado pelo Cruz Azul do México. Contudo, segundo o jornal Record, os pacenses já acionaram a cláusula de compra no valor de 2,5 milhões de euros.

O avançado internacional português, apurou a TSF, já está em Lisboa para assinar contrato com os leões, depois dos habituais exames médicos.

Paulinho já marcou esta temporada 10 golos no SC Braga e na época passada conseguiu 25 golos, em 48 jogos, alguns deles já com o comando técnico de Rúben Amorim que treinou os minhotos na essa temporada.

A TSF sabe que Rúben Amorim pressionou a direção do Sporting para fechar esta contratação de Paulinho, que passa a ser o jogador mais caro da história do clube verde e branco, superando os 10 milhões de euros do passe de Bas Dost.