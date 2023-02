Paulinho vai ser opção para o clássico com o FC Porto

Paulinho, jogador do Sporting © Gerardo Santos / Global Imagens

O juiz do Tribunal Central Administrativo do Sul, sabe a TSF, aceitou a providência cautelar apresentada pelo Sporting e pelo jogador.

O avançado vai fazer parte das escolhas de Rúben Amorim para domingo jogar contra o FC Porto.

O Sporting avançou com uma providência cautelar junto do TAD, mas como esse tribunal não teve a possibilidade, em tempo útil, para ajuizar esse pedido com a formação de um colégio arbitral, o recurso foi encaminhado para o TCAS que deferiu o recurso leonino. Liga, no domingo.

O primeiro recurso apresentado pelo Sporting foi junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e foi rejeitado. Depois o departamento jurídico dos leões decidiu seguir a via do recurso junto do TAD, com uma providência cautelar e que acabou de ser deferida.

Paulinho cumpria um castigo de três jogos de suspensão depois de ter sido expulso na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto. O CD da FPF castigou o jogador por palavras dirigidas à equipa de arbitragem, acusando o jogador de alegadamente ter chamado de "corruptos" aos árbitros do jogo.

O avançado já cumpriu dois jogos de suspensão e preparava-se para cumprir o terceiro encontro de suspensão diante do FC Porto, mas agora em jogo da jornada 20 da I Liga. Com esta providência cautelar aceite no TCAS o castigo fica suspenso e por isso o treinador Rúben Amorim fica com mais uma opção para a frente de ataque no clássico de Alvalade, e que está marcado para este domingo.