Paulo Bernardo infetado com Covid falha jogo dos sub-21 com o Chipre

Os médios Paulo Bernardo e André Almeida vão falhar a receção da seleção portuguesa de sub-21 ao Chipre, na terça-feira, o primeiro por estar infetado com o coronavírus, informou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF revelou as duas baixas para o embate com a seleção cipriota, na terça-feira, em Faro, a partir das 20h15, devido ao teste positivo de Paulo Bernardo, levando a que André Almeida cumpra um período de isolamento por exposição.

Ambos foram dispensados do estádio da equipa das quinas, em Lagos. Portugal venceu o Chipre por 1-0, na sexta-feira, e assumiu a liderança do Grupo D de qualificação para o campeonato da Europa da categoria de 2023, com 12 pontos, mais um do que a Grécia, que tem mais um jogo disputado.

O selecionador Rui Jorge falhou o encontro no Chipre e vai também estar ausente do encontro de terça-feira, igualmente por estar infetado com o coronavírus que provoca a Covid-19, sendo a equipa das 'quinas' sido orientada pelo adjunto Romeu Almeida.