Paulo Fonseca volta a perder em casa em França. PSG regressa aos triunfos

O Lille, do técnico português Paulo Fonseca, voltou hoje a sofrer nova derrota caseira, desta vez perante o Nice (2-1), enquanto o campeão Paris Saint-Germain (PSG) regressou aos triunfos, batendo o Toulouse, por 3-0, na quinta jornada.

Mesmo assim, os parisienses, adversários do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, continuam a ter que partilhar a liderança da competição com o Marselha, também rival do Sporting na 'Champions', e Lens, clubes que venceram igualmente nesta ronda.

De regresso ao palco onde foi recentemente 'esmagado' pelo PSG (7-1), o Lille voltou a 'tropeçar' no seu terreno, desta vez por números mais 'simpáticos', mas já está a seis pontos do grupo de lideres.

A equipa de Paulo Fonseca, com o português José Fonte como 'capitão' e Tiago Djaló também no 'onze' inicial, até começou bem, quando Bamba marcou aos 20 minutos, mas duas grandes penalidades de 'rajada', ainda na primeira parte, deram o primeiro triunfo da época ao Nice.

A primeira foi convertida pelo argelino Delort, aos 22 minutos, e a segunda pelo costa-marfinense Pepe, antigo jogador do Lille, de regresso agora a França depois de uma passagem pelo futebol inglês.

No topo da prova, após o empate caseiro (1-1) com o Mónaco, o PSG voltou ao seu esperado registo e venceu no campo do Toulouse sem grande dificuldade, com golos de Neymar (37 minutos) e Mbappé (50), ambos com assistência de Messi. O espanhol Bernat fechou a contagem aos 90.

Destaque para Neymar, que chegou aos 109 golos pelo clube e igualou o antigo internacional português Pedro Pauleta na quarta posição dos melhores marcadores de sempre dos parisienses. Na frente, com 200, segue o uruguaio Edinson Cavani, atualmente no Valência.

Danilo, cada vez mais adaptado a central, Nuno Mendes e Vitinha foram titulares nos campeões franceses, enquanto Renato Sanches foi lançado na segunda parte, no jogo que deixou o PSG com 13 pontos, os mesmos que Marselha e Lens.

Esta época, em nova 'missão' para chegar pela primeira vez ao troféu da Liga dos Campeões, a equipa de capital francesa integra o Grupo H juntamente com Benfica, Juventus e Maccabi Haifa.

O Marselha, que está no Grupo D da 'Champions', com Sporting, Tottenham e Eintracht Frankfurt, venceu em casa o Clermont, por 1-0, com um golo solitário do senegalês Gueye, aos 49 minutos, com Nuno Tavares novamente a tempo inteiro.

Por seu lado, o resultado do Lens foi mais 'gordo', com um 5-2 na receção ao Lorient, com destaque para um 'bis' de Sotoca e para a titularidade de David Costa, médio de 21 anos nascido em Almada, mas que foi muito jovem para a formação do clube.

Na perseguição ao trio da frente, a três pontos, segue o Lyon, que bateu em casa o Auxerre por 2-1 com um golo e uma assistência do camaronês Toko Ekambi. O guarda-redes português Anthony Lopes, castigado, esteve ausente.

Destaque ainda para goleada caseira do Mónaco com o Troyes (4-2), num jogo em que Gelson Martins não integrou as opções dos monegascos e em que Rony Lopes reecontrou a antiga equipa, sendo lançado nos forasteiros durante a segunda parte.

Numa partida em que o Mónaco atuou com menos uma unidade a partir dos 44 minutos, por expulsão do chileno Maripan, o internacional guineense Mama Baldé, jogador igualmente com nacionalidade portuguesa que passou pelo Sporting e Desportivo das Aves, assinou um golo e uma assistência pelo Troyes.