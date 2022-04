Paulo Futre e o clássico da Taça onde "tudo pode acontecer"

Paulo Futre © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

Um clássico é sempre um clássico, mas para um jogador, discutir com um rival de sempre uma presença na final da Taça de Portugal representa um momento de superação, com as emoções à flor da pele. Emoções, que, dentro e fora do relvado, devolvem aos jogadores a confiança perdida, ou reforçam a ambição, explica Paulo Futre.

O Sporting está em desvantagem (2-1, derrota em Alvalade na primeira) mão, perdeu o dérbi com o Benfica, mas vai ao dragão lutar por um objetivo. "São competições diferentes", começa por explicar. "Tudo é possível num clássico, tudo pode acontecer, seja para o campeonato, seja para outra competição", começa por explica Futre.

A semana ficou marcada pelo castigo a Pepe, sem direito a recurso com efeito suspensivo, ausência confirmada no dragão. "O Pepe é sempre um jogador importantíssimo, tal como é o Coates no Sporting. São jogadores que têm de estar sempre presentes, mais ainda quando chegam estes grandes clássicos. Pode ser algo positivo para o Sporting a baixa do Pepe", considera o antigo internacional português, figura e Sporting e Futebol Clube do Porto, mas que também passou pelo Benfica.</p>

Para o grupo de Rúben Amorim, o jogo com o Benfica já ficou para trás. "Foi uma derrota dura mas já passou. Foi duro, durante 24 horas. Agora o chip já mudou, depois da derrota com o Benfica. O Sporting pode estar numa final, pode conseguir aproximar-se do segundo objetivo da temporada, a Taça de Portugal. Era uma prova importante no meu tempo, é uma competição importante hoje e vai continuar a ser".

"Não há palavras para descrever o trabalho de Sérgio Conceição. Seja nesta temporada, seja em todas as épocas anteriores. Não podemos nunca esquecer o que fez no primeiro ano, sem contratar, só com jogadores que regressaram de empréstimo", recorda. "É um grande campeão o Serginho, um grande campeão!", elogia Paulo Futre a Sérgio Conceição.>