Paulo Sérgio quer Portimonense concentrado "em cada detalhe" e espera o "melhor" Benfica

12 Maio, 2023

O treinador do Portimonense pediu esta sexta-feira aos seus jogadores concentração em cada detalhe do jogo de sábado frente ao Benfica, notando que a luta pelo título da I Liga portuguesa de futebol não diz respeito aos algarvios.

"Isso não são contas nossas. O que é que os outros poderão fazer e as lutas em que estão inseridos, isso não nos diz absolutamente respeito nenhum", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 32.ª jornada, ao ser questionado sobre a possibilidade de os 'encarnados' ficarem mais perto do 38.º título nacional em caso de vitória no Algarve.

Consciente do "potencial" e "da enormíssima qualidade" que o Benfica apresenta, o técnico do Portimonense tem um plano de jogo preparado para lutar pelo triunfo.

"Sabemos que há momentos em que vamos ter bola e há momentos em que vamos ter de ser mais pragmáticos, o jogo vai proporcionar-nos tudo isso ao longo dos 90 minutos. Nós temos de estar muito concentrados em cada detalhe e em cada momento do jogo, porque é nossa intenção brigar pelos pontos que estão em disputa", garantiu.

Já com a manutenção garantida, Paulo Sérgio ressalvou que "a atitude no trabalho tem sido boa" e que a preocupação da equipa técnica que lidera é que os jogadores "continuem ligados", porque a época ainda não terminou.

"O Portimonense está tranquilo na classificação. Mas, enquanto profissionais, e na véspera do jogo, convém que esteja sempre um pouco tenso, que é para sabermos ao que vamos. O campeonato ainda não terminou, estão nove pontos em disputa e a nossa intenção é tentar fazer o máximo possível desses nove pontos", frisou.

Quanto ao adversário, Paulo Sérgio disse estar focado no "Benfica muito forte" que viu na última jornada, quando venceu o Sporting de Braga (1-0), e não no Benfica que teve várias derrotas consecutivas há cerca de um mês.

"Estou focado no Benfica que esteve muito forte, muito capaz, naquilo que foi a última partida contra uma equipa de uma qualidade também superior como é o Sporting de Braga. O nosso foco está no melhor Benfica, não está no outro que tropeçou", apontou.

O Estádio Municipal de Portimão terá previsível 'casa cheia', maioritariamente com adeptos 'encarnados', um cenário a que o treinador do Portimonense já está habituado sempre que há a visita de um 'grande'.

"Penso que é o normal quando vêm cá os clubes 'grandes', não muda. O clube 'grande' vem cá e, naturalmente, tem muito mais gente no estádio do que nós, mas isso não influencia aquilo que é o nosso trabalho. Obviamente que o adversário sente-se muito mais apoiado, joga como se estivesse em sua casa, mas a nós pouco nos influencia, não nos pode influenciar. Não controlamos isso, temos de controlar as nossas tarefas, a nossa organização, as nossas intenções, conhecer as intenções do adversário para contrariá-lo bem e competir", vincou.

O Portimonense, 13.º classificado com 34 pontos, recebe o líder Benfica (80 pontos) no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo com arbitragem de Artur Soares Dias (Associação de Futebol do Porto).