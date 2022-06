© Andrzej Lange/EPA

Paulo Sousa já não é treinador do Flamengo. O treinador português não resistiu aos maus resultados no emblema do Rio de Janeiro.

Em comunicado, o clube brasileiro confirma a saída do técnico e da restante equipa técnica.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional. A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20", lê-se na curta nota divulgada nas redes sociais.