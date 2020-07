Paulo Sousa negoceia a saída do Bordéus

Paulo Sousa de saída do Bordéus © Franck Robichon/EPA

Paulo Sousa está a negociar a saída do Bordeus. O treinador entrou em rutura com a atual direção do clube e, ao que a TSF apurou, ainda decorrem as negociações para a saída do técnico, uma situação que se arrastou nos últimos dias.

O treinador de 49 anos já comunicou a vontade de sair aos atletas do Bordéus. Em causa estarão diferenças entre o que foi prometido pela direção do clube ao treinador português aquando da sua contratação, no início desta temporada, nomeadamente o investimento no plantel principal e nas condições de trabalho do futebol profissional.

Paulo Sousa é um dos treinadores portugueses sobre os quais o Benfica terá tentado perceber condições para a sucessão a Bruno Lage, mas, ao que sabe a TSF, esta saída de França nada tem que ver com um possível regresso a Portugal. O nome de Paulo Sousa é apenas uma possibilidade remota, não está entre as principais opções, neste momento, para os encarnados.

Em entrevista recente à revista alemã Kicker, o técnico português admitiu a vontade de voltar a trabalhar na Alemanha. Jogador do Borussia Dortmund nos anos 1990, o antigo internacional português Paulo Sousa admite que "houve negociações com o Borussia Dortmund em 2017, mas não se desenvolveu para algo concreto".

"Da minha experiência como jogador sei como os clubes trabalham na Alemanha e gosto da forma como o futebol evoluiu. Ser treinador na Bundesliga é um sonho que tenho na minha carreira", referiu o treinador português.