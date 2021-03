Paulo Sousa perde Lewandowski para jogo da Polónia em Inglaterra

Robert Lewandowski © Leszek Szymanski/EPA

O avançado Robert Lewandowski vai falhar na quarta-feira o duelo entre Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, e Inglaterra, da fase de apuramento para o Mundial2022 de futebol, devido a lesão, anunciou hoje a federação polaca (PZPN).

De acordo com o organismo, o jogador do Bayern Munique é baixa certa para o encontro que vai decorrer no Estádio do Wembley, em Londres, referente ao grupo I, devido a um pequeno problema no joelho direito, que o deverá afastar dos relvados "entre cinco a 10 dias".

"Lewandowski já abandonou o estágio da seleção e regressou ao Bayern Munique para iniciar a sua recuperação", lê-se numa nota publicada pela PZPN.

Além do jogo com Inglaterra, Lewandowski deverá falhar a deslocação do Bayern Munique a campo do Leipzig, num encontro que junta os dois primeiros classificados da Liga alemã, e está em dúvida para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain.

O avançado de 32 anos, eleito o melhor jogador pela FIFA em 2020, marcou dois golos no triunfo da Polónia sobre Andorra (3-0) e fez um no empate na Hungria (3-3), que marcou a estreia de Paulo Sousa à frente da equipa.

Além de Lewandowski, o técnico português não vai poder contar com o guarda-redes Lukasz Skorupski e com o médio Mateusz Klich por ambos terem acusado positivo à covid-19.

A Polónia segue no segundo lugar do grupo I, com quatro pontos, enquanto a Inglaterra lidera, com seis. A Hungria é terceira, com quatro, seguida da Albânia, com três, enquanto Andorra e San Marino continuam sem pontos.