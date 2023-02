Paulo Vítor, guardião do Chaves, teve alta hospitalar mas falha receção ao Sporting

O jogador do Desportivo de Chaves, Paulo Vitor (à direita) © Pedro Sarmento Costa/LUSA (arquivo)

O futebolista brasileiro Paulo Vítor, de 34 anos, guarda-redes do Desportivo de Chaves, teve esta terça-feira alta hospitalar e ficará de fora dos trabalhos do plantel transmontano durante "algumas semanas", anunciou o clube da I Liga.

"Informamos que o guarda-redes Paulo Vítor já teve alta hospitalar. O jogador vai agora ficar em repouso durante algum tempo", referiu o clube em nota informativa.

Segundo tinha avançado o clube, o futebolista recorreu às urgências do Hospital de Chaves na manhã de sábado após uma indisposição, onde foi "prontamente assistido pelos profissionais de saúde" e "fez todos os exames necessários para aferir a sua condição de saúde".

O guarda-redes fará, agora, uma paragem "de algumas semanas", falhando a receção ao Sporting na próxima segunda-feira, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Paulo Vítor junta-se, assim, a Héctor Hernández, Edu, João Correia, Rodrigo Moura, Obiora, Luther Singh, Sarr e Bruno Langa na lista de baixas da equipa às ordens de Vítor Campelos.

Natural de São Mateus, no Brasil, o guarda-redes cumpre a terceira temporada ao serviço do Chaves, tendo sido titular em 22 dos 24 jogos oficiais disputados esta época, que marca o regresso dos transmontanos ao principal escalão do futebol nacional.

Paulo Vítor foi titular e alinhou todo o encontro na visita do Desportivo de Chaves ao Vizela, na 20.ª jornada da I Liga de futebol, que se disputou na sexta-feira e terminou com um empate a zero.

O Desportivo de Chaves, oitavo classificado, com 26 pontos, recebe o Sporting, em quarto na tabela classificativa, com 38, na segunda-feira, às 19h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

