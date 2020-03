Pedrinho chega no domingo para assinar pelo Benfica

Pedrinho vai assinar pelo Benfica © AFP

Por Guilherme de Sousa e Bruno Sousa Ribeiro 06 Março, 2020 • 18:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O médio ofensivo brasileiro Pedrinho chega este domingo a Lisboa para fechar o acordo com o Benfica. A informação foi confirmada à TSF pelo empresário do jogador. Will Dantas admite que, em cima da mesa, está a possibilidade do médio já não regressar ao Brasil e ficar a treinar no Seixal até ao final da época.

"É um sonho na carreira dele, jogar num time grande como o Benfica. É um sonho para qualquer jogador. Ele está super feliz", revela à TSF Will Dantas, explicando que o jogador vai chegar a Lisboa este domingo para cumprir exames médicos.

Will Dantas confirma que Pedrinho viaja para Lisboa no domingo. 00:00 00:00

O valor do negócio deverá rondar os 20 milhões de euros.

O médio ofensivo foi esta sexta-feira convocado para a seleção olímpica do Brasil, que vai preparar a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio2020. Também o Corinthians confirmou as negociações com o clube encarnado.