Pedro Martins aumenta lote de campeões lusos pelo Olympiacos

O antigo técnico de Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães sagrou-se campeão pela primeira vez na carreira

O português Pedro Martins levou este domingo o Olympiacos ao seu 45.º título de campeão grego de futebol, igualando o feito de quatro compatriotas e acentuando o carimbo luso no sucesso do clube de Atenas na última década.

O Olympiacos assegurou este domingo matematicamente o título ao vencer em casa do AEK Atenas por 2-1, mas os seus responsáveis decidiram não festejar ainda o título, uma vez que o PAOK, orientado por outro português, Avel Ferreira, apresentou um recurso da perda de sete pontos na secretaria.

Na segunda temporada ao comando dos helénicos, o antigo técnico de Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães sagrou-se campeão pela primeira vez na carreira e ajudou o clube a recuperar uma hegemonia que tinha sido interrompida nas duas últimas temporadas, com os sucessos de AEK e PAOK.

Pedro Martins, de 49 anos, é o quinto treinador português a ser campeão na Grécia e no Olympiacos, repetindo os êxitos alcançados por Leonardo Jardim (2012/13), Vítor Pereira (2014/15), Marco Silva (2015/16) e Paulo Bento (2016/17) no emblema do Piréu.

Martins é também o segundo português a sagrar-se campeão esta época, depois de na semana passada Luís Castro ter conduzido o Shakhtar Donetsk ao título na Ucrânia.

Na Europa, os treinadores portugueses já ganharam em 12 países diferentes, além, obviamente, de Portugal, com destaque para os sucessos em quatro dos cinco principais campeonatos do velho continente, sendo exceção a Alemanha.

Para este currículo, o maior responsável é José Mourinho, que foi o único a ganhar em Espanha, pelo Real Madrid, em 2011/12, em Inglaterra, onde foi tricampeão pelo Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15), e em Itália, num 'bis' pelo Inter (2008/09 e 2009/10).

Mou, de regresso ao ativo no Tottenham, nunca esteve na Alemanha ou em França, país onde triunfaram Artur Jorge, pelo Paris Saint-Germain, em 1993/94 e 1994/95, e, mais recentemente, em 2016/17, Leonardo Jardim, ao serviço do Mónaco.

Nos restantes países da Europa, os portugueses ganharam ainda na Bulgária, Chipre, Israel, Roménia, Rússia e Suíça.

Na América do Sul, Jorge Jesus, ao serviço do Flamengo, em 2019, tornou-se no primeiro português a levantar a Taça Libertadores e também a vencer o Brasileirão.

Guilherme Farinha, atualmente com 64 anos, venceu dois títulos na Costa Rica, ao serviço do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, enquanto Pedro Caixinha se sagrou campeão mexicano em 2014/15, ao comando do Santos Laguna.

Os técnicos lusos não têm grande historial na América, ao contrário do que acontece na Europa, em África e na Ásia, já que, na Oceânia, não há registo de triunfos.

Em África, há registos de títulos em cinco países, numa lista de vencedores em que se destacam os seis cetros egípcios de Manuel José, no Al-Ahly, e os cinco de Bernardino Pedroto em Angola, três pelo ASA e dois pelo Petro Luanda.

Os técnicos lusos já arrebataram, igualmente, Moçambique, nomeadamente Rui Caçador, que, em 1988, tem o primeiro registo vitorioso de um técnico luso num campeonato estrangeiro, ao comando do Mexaquene. Também há vitórias em Marrocos e Tunísia.

Na Ásia, há nove países com 'bandeiras' lusas, na Arábia Saudita, China, Coreia do Sul (José Morais e Nelo Vingada), Líbia, Malásia, Qatar, Vietname e até em Macau e nas Maldivas, onde Bernardo Tavares se impôs pelo Benfica local e o New Radiant, respetivamente.

- Lista dos treinadores com vitórias em campeonatos estrangeiros de futebol:

País Treinador Clube Época =================================================================================================================== EUROPA Espanha José Mourinho Real Madrid 2011/12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- França Artur Jorge Paris Saint-Germain 1993/94, 1994/95 Leonardo Jardim Mónaco 2016/17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inglaterra José Mourinho Chelsea 2004/05, 2005/06, 2014/15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Itália José Mourinho Inter de Milão 2008/09, 2009/10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bulgária Bruno Ribeiro Ludogorets 2015/16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chipre Paulo Sérgio APOEL Nicósia 2013/14 Domingos Paciência APOEL Nicósia 2015/16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grécia Leonardo Jardim Olympiacos 2012/13 Vítor Pereira Olympiacos 2014/15 Marco Silva Olympiacos 2015/16 Paulo Bento Olympiacos 2016/17 Pedro Martins Olympiacos 2019/20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Israel Paulo Sousa Maccabi Telavive 2013/14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roménia Toni Conceição Cluj 2009/10, 2018/19 Jorge Costa Cluj 2011/12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rússia André Villas-Boas Zenit 2014/15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suíça Paulo Sousa Basileia 2014/15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ucrânia Paulo Fonseca Shakhtar Donetsk 2016/17, 2017/18, 2018/19 Luís Castro Shakhtar Donetsk 2019/20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁFRICA Angola Bernardino Pedroto ASA 2002, 2003, 2004 Petro Luanda 2008, 2009 Álvaro Magalhães Interclube 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Egito Nelo Vingada Zamalek 2003/04 Al-Ahly 2008/09 Manuel José Al-Ahly 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/11 Jaime Pacheco Zamalek 2014/15 Jesualdo Ferreira Zamalek 2014/15 José Peseiro Al-Ahly 2015/16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marrocos Fernando Cabrita Raja Casablanca 1988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moçambique Rui Caçador Maxaquene 1985, 1986 José Castro Desportivo Maputo 1988 Litos Desportivo Maputo 2013, 2014 Vítor Pontes Ferroviário Maputo 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tunísia José Morais Espérance Tunis 2008/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS Costa Rica Guilherme Farinha Alajuelense 1999/00, 2000/01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- México Pedro Caixinha Santos Laguna 2014/15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMÉRICA DO SUL Brasil Jorge Jesus Flamengo 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁSIA Arábia Saudita Artur Jorge Al-Hilal 2001/02 Rui Vitória Al Nassr 2018/19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- China Vítor Pereira Shanghai SIPG 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Coreia do Sul Nelo Vingada FC Seoul 2010 José Morais Jeonbuk 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Líbia José Rachão Al Ittihad Tripoli 2008/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Macau Bernardo Tavares Benfica Macau 2017/18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Malásia Ulisses Morais Johor 2017, 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maldivas Bernardo Tavares New Radiant 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qatar Jesualdo Ferreira Al-Sadd 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vietname Henrique Calisto Long An 2005, 2006