Pedro Martins, Rony Lopes e João Carvalho sagram-se campeões na Grécia pelo Olympiacos

O treinador português Pedro Martins assegurou esta quarta-feira o terceiro título consecutivo de campeão grego de futebol pelo Olympiacos, ao vencer em casa do PAOK Salónica 2-1, a quatro jornadas do fim.

Frente ao seu principal perseguidor na prova, a equipa de Atenas estava a apenas um ponto do título, mas ainda esteve a perder, quando o austríaco Thomas Murg adiantou a formação de Salónica, aos 10 minutos.

No entanto, na etapa complementar, o Olympiacos igualou através do português Rony Lopes, aos 51, e virou aos 62, pelo moldavo Oleg Reabciuk, jogador que teve formação no FC Porto e passou pelo Paços de Ferreira.

A quatro rondas do fim, o Olympiacos lidera com 76 pontos, mais 16 do que o PAOK, segundo.

Além de Pedro Martins e Rony Lopes, João Carvalho foi o outro português do plantel a sagrar-se campeão.