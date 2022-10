Antero Henrique leva Pedro Martins para o Al-Gharafa do Catar

© Global Imagens (arquivo)

O treinador português Pedro Martins vai treinar o Al-Gharafa, no Catar, sabe a TSF. O técnico é esperado no país nas próximas horas e chega ao clube pela mão de Antero Henrique, diretor desportivo da liga catari.

Pedro Martins, de 52 anos, tinha saído dos gregos do Olympiacos em julho, no início daquela que seria a sua quinta época ao serviço do clube.

O Al-Gharafa, onde joga o ex-FC Porto Yacine Brahimi, leva cinco vitórias e cinco empates nos 12 jogos que disputou esta época e ocupa a quarta posição da liga, que é liderada pelo Al-Arabi.