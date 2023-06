Pedro Pichardo lidera lista de convocados aos Jogos Europeus de atletismo

O campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo © Noushad Thekkayil/EPA

O campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo lidera a convocatória portuguesa, divulgada esta terça-feira, aos Jogos Europeus Cracóvia2023, que arrancam em 21 de junho na Polónia e atribuem o título europeu de atletismo por equipas.

Ao todo, são 43 os atletas que vão estar na Polónia a competir por Portugal entre 23 e 25 de junho, num campeonato em que as provas contam para uma pontuação final por seleções, além de as dividir por divisões para os próximos torneios.

Portugal integra atualmente a primeira divisão, com 16 seleções, as principais do atletismo europeu. Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020, é o principal nome da convocatória e já tinha assumido a vontade de participar para conquistar o "título em falta" pelo país, depois de títulos europeus e mundiais e o ouro olímpico, uma vez que nesta prova coletiva também há medalhas individuais por cada disciplina.

Em Europeus de equipas, o 'triplista' de 29 anos venceu a prova em 2019, quando Portugal competia no segundo escalão, e em 2021 foi segundo, com Portugal já promovido ao máximo nível.

A convocatória lusa inclui vários atletas de topo, com participações em Jogos Olímpicos e medalhas em Europeus e Mundiais, como Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Liliana Cá, no lançamento do disco.

Carlos Nascimento, Arialis Martinez, Cátia Azevedo, Evelise Veiga, Francisco Belo, Isaac Nader, Lorene Bazolo e Marta Pen são outros dos destaques da lista, dominada por Benfica e Sporting.

Portugal vai estar representado por 210 atletas em 23 modalidades na terceira edição dos Jogos Europeus, de 21 de junho a 02 de julho em Cracóvia e na região da Malopolska.

Consulte a lista de 43 convocados:

- Masculinos (23):

André Prazeres (4x100 m), Carlos Nascimento (100m e 4x100 m), Décio Andrade (lançamento do martelo), Delvis Santos (200m e 4x100m), Emanuel Sousa (lançamento do disco), Etson Barros (3.000m obstáculos), Francisco Belo (lançamento do peso), Frederico Curvelo (4x100m), Gabriel Maia (4x100m), Gerson Baldé (salto em altura), Isaac Nader (1.500m), Ivo Tavares (salto em comprimento), João Coelho (400m e 4x400m misto), José Carlos Pinto (800m), Leandro Ramos (lançamento do dardo), Mauro Pereira (4x400m misto), Pedro Buaró (salto com vara), Pedro Pichardo (triplo salto), Ricardo dos Santos (4x400m misto), Rúben Amaral (5.000m), Sisínio Ambriz (110m barreiras e 4x100m), Tiago Luís Pereira (suplente) e Yuben Munary (400m barreiras).

- Femininos (20):

Anabela Neto (salto em altura), Arialis Martinez (100m, 200m e 4x100m), Auriol Dongmo (lançamento do peso), Beatriz Andrade (4x100m), Carina Vanessa (4x400m misto), Catarina Queirós (100m barreiras), Cátia Azevedo (400m e 4x400m misto), Cláudia Ferreira (lançamento do dardo), Evelise Veiga (salto em comprimento e triplo salto), Fatoumata Diallo (400m barreiras e 4x400m misto), Íris Silva (4x100m), Laura Taborda (3.000m obstáculos), Liliana Cá (lançamento do disco), Lorene Bazolo (4x100m), Mariana Machado (5.000m), Mariana Pestana (lançamento do martelo), Marta Onofre (salto com vara), Marta Pen (1.500m), Patrícia Silva (800m) e Rosalina Santos (4x100m).