Por Cátia Carmo 29 Abril, 2021 • 12:14

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou, esta quinta-feira, um processo disciplinar a Pedro Pinho pela agressão ao repórter de imagem da TVI, no final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, em Moreira de Cónegos.

Além do processo, o empresário vai ver suspensa a licença de agente desportivo "pelo prazo máximo de 20 dias regulamentarmente admissível".

"Instauração de processo disciplinar a José Pedro Silva Maia Pinho, por deliberação da Secção Profissional, de 28 de abril de 2021, tendo por objeto alegadas agressões praticadas contra jornalista. Determinou-se a medida cautelar de suspensão preventiva do agente desportivo pelo prazo máximo de 20 dias regulamentarmente admissível", lê-se no comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Veja as imagens captadas pelo repórter de imagem da TVI:

O organismo acrescentou que o processo foi enviado esta quinta-feira à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".

No mesmo comunicado, o CD da FPF revelou que, após uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), também instaurou um processo disciplinar ao FC Porto e ao seu diretor de comunicação, Francisco J. Marques, por "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes desportivos".

A alegada agressão do agente Pedro Pinho e as declarações do FC Porto e do seu diretor de comunicação aconteceram na segunda-feira, após o empate dos dragões no terreno do Moreirense (1-1), num encontro da 29.ª jornada da I Liga que deixou os campeões nacionais a seis pontos do líder Sporting.

No final do jogo, o técnico Sérgio Conceição foi expulso, por protestos junto do árbitro da partida, e foi suspenso por 21 dias, tendo igualmente que pagar uma multa de 10 200 euros.

Por essa razão, o técnico portista vai falhar os próximos quatro jogos da sua equipa (Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave) e regressa na última jornada do campeonato, diante do Belenenses SAD.

Em entrevista ao Porto Canal, na quarta-feira, o presidente do FC Porto garantiu que não viu "nenhuma agressão" ao repórter do FC Porto e revelou que vai recorrer da suspensão de 21 dias aplicado a Sérgio Conceição.