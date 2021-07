Pedro Porro prossegue tratamento e foi a única ausência no treino do Sporting

Pedro Porro no particular com o Belenenses SAD © Carlos Vidigal / Global Imagens

Por Lusa 18 Julho, 2021 • 15:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista espanhol Pedro Porro continua a recuperar da lesão no joelho direito e foi este domingo o único ausente no treino do Sporting, que prepara o encontro particular com os franceses do Angers, marcado para terça-feira, no Algarve.

No particular com o Belenenses SAD, disputado na quinta-feira, o defesa internacional espanhol sofreu uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito, pelo que "continua entregue ao departamento médico", segundo a informação prestada pela campeão nacional no sítio oficial na Internet.

Em Lagos, a sessão de treino, na qual o treinador 'leonino', Rúben Amorim, "voltou a privilegiar o trabalho com bola e a tática", ficou marcada pelo aniversário do jovem Diego Callai, que este domingo celebra 17 anos.

O clube lisboeta volta a treinar na segunda-feira, véspera do desafio com o Angers, agendado para as 20h00, no Estádio da Bela Vista no Parchal.