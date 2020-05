Pedro Proença quer discutir futuro à frente da liga de clubes. Assembleia Geral convocada para junho

© Paulo Novais/Lusa

Os clubes profissionais de futebol estão reunidos em videoconferência e o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, deixou já uma garantia: o seu futuro à frente do organismo vai ser definido numa Assembleia Geral em junho. Segundo apurou a TSF, Pedro Proença informou os clubes que solicitou ao presidente da Assembleia Geral a marcação de uma reunião magna para junho, tal como avançado ao início da noite pelo jornal O Jogo.

A reunião terá como ponto principal a discussão da continuidade do atual presidente da Liga de Clubes, mas também outras questões fraturantes como o requerimento apresentado pelo Marítimo, no Tribunal Arbitral do Desporto, para que as descidas e subidas de divisão na Segunda Liga não se efetivem.

O descontentamento dos principais clubes profissionais em Portugal subiu de tom, depois de Pedro Proença enviar uma carta ao Presidente da República a solicitar ajuda para que os restantes jogos da Liga fossem transmitidos em sinal aberto.

A TSF confirmou que os clubes receiam que, caso os jogos sejam em sinal aberto, a compensação financeira pelos direitos de transmissão fique ainda mais complicada junto das operadoras. Recorde-se que os clubes deixaram de receber o pagamento relativo às transmissões televisivas, devido à interrupção do campeonato no âmbito da propagação da Covid-19.