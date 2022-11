Pela primeira vez, tenistas vão poder usar roupa interior escura em Wimbledon

Desde a fundação do torneio de Wimbledon, em 1877, as jogadoras que pisassem a relva do All England Club eram obrigadas a usar equipamento totalmente branco. Apenas eram permitidos pequenos pormenores coloridos nas roupas, mas o mínimo possível.

A regra centenária abrangia homens e mulheres, mas, a partir de 2023, será quebrada no caso do sexo feminino, e as tenistas poderão utilizar roupa interior escura na competição. O motivo da mudança deveu-se a uma reivindicação que já se arrastava há alguns anos, para que as jogadoras se sintam mais confortáveis a jogar durante o período menstrual.

"Após consultar a WTA (Associação de Ténis Feminino), produtores de vestuário e médicos", a organização do Grand Slam decidiu colocar um ponto final no dress code. A diretora-executiva do All England Club, Sally Bolton, diz que todos estão "empenhados em apoiar os jogadores e ouvir as suas opiniões para que o seu desempenho seja o melhor possível".

"Isto significa que, a partir do próximo ano, as mulheres e raparigas que competirem em Wimbledon terão a oportunidade de usar roupa interior colorida, se assim o desejarem, e esperamos que esta mudança nas regras ajude os jogadores a concentrarem-se puramente no seu desempenho, aliviando uma potencial fonte de ansiedade", explicou.

A edição de 2022 de Wimbledon ficou marcada por protestos para que a regra que obrigava ao uso do equipamento totalmente branco terminassem. A campanha "Address The Dress Code" destacava, segundo o The Guardian, os problemas de ansiedade pelo qual as tenistas passavam quando se encontravam no período menstrual.

"É possível manter a tradição e, ainda assim, mudar com o passar do tempo, por isso não vale a pena manter esta regra por causa da tradição", proclamaram as autoras do projeto.

A tenista cazaque Elena Rybakina é a campeã em título do torneio feminino de Wimbledon. Em 2023, o Grand Slam regressa à relva do All England Club, em Londres, no Reino Unido, entre 3 e 16 de julho.