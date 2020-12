Pelé felicita Messi e lembra "histórias cada vez mais raras no futebol"

© EPA

O antigo internacional brasileiro Pelé felicitou hoje o argentino Lionel Messi por tê-lo igualado como futebolista com mais golos oficiais marcados por um clube, considerando que estas são "histórias cada vez mais raras" na modalidade.

"Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas, acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no FC Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente, serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito", publicou Pelé, na rede social Instagram.

Messi passou hoje a ser um dos jogadores da história do futebol com mais golos oficiais por um clube, ao marcar o 643.º pelo FC Barcelona, clube pelo qual se estreou em 2004, igualando o registo do 'rei' Pelé, pelo Santos.

Com um tento na receção ao Valência (2-2), marcado aos 45+4 minutos, de cabeça, e após falhar um penálti, no seu 748.º jogo pelos catalães, o jogador, de 33 anos, colocou-se ao 'lado' do brasileiro, que chegou a esta marca em 659 jogos, entre 1957 e 1974.

"Quando o seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar e usar a mesma camisola todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar no qual a gente se sente em casa", assinalou Pelé.

Na lista de melhores marcadores por um clube em jogos oficiais, completa o pódio o ponta de lança internacional alemão Gerd Müller, que apontou um total de 573 golos pelo Bayern Munique.