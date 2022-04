Pelé recebe alta hospitalar

Pelé © Franck Fife/AFP

A ex-estrela do futebol brasileiro, Pelé, de 81 anos, teve alta hospitalar na quinta-feira, após ter estado internado durante três dias para realizar testes relacionados com o tratamento do cancro de que padece.

Os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, que trata o homem considerado por muitos como o maior jogador de futebol da história, disseram, numa declaração sucinta, que Pelé "está em boas e estáveis condições".

Em setembro do ano passado, enquanto se submetia a uma série de exames de rotina que tinha adiado por cerca de 15 meses devido à pandemia de Covid-19, os médicos detetaram-lhe cancro do cólon, para o qual já tinha sido operado uma vez.

Desde então, tem sido submetido a tratamentos que incluíram sessões de quimioterapia e testes mensais para verificar a eficácia contra o tumor.

Nos últimos anos, a saúde de Pelé também se deteriorou por outras razões, tais como problemas na sua coluna, anca e joelho, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a submeter-se a cirurgia.

O ex-futebolista também sofreu algumas crises renais, que também levaram à sua hospitalização.