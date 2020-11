Pelé recorda amigo: "Um dia espero que possamos jogar no céu"

Maradona e Pelé juntos durante o Euro2016, em França © AFP

O antigo internacional brasileiro e figura do futebol mundial, Pelé, lamenta a morte de Diego Maradona. Num texto partilhado nas redes sociais, o ex-jogador diz que perdeu "um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda".

"Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares", lê-se no post de Pelé, que remata: "Um dia, eu espero que possamos jogar juntos no céu."

Ícone do futebol mundial e vencedor do Campeonato do Mundo de 1986, Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira na Argentina, aos 60 anos.