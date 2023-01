"Pena suspensa será suficiente." Decisão do julgamento de Rui Pinto conhecida a 28 de abril

O hacker Rui Pinto © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A decisão do julgamento do processo Football Leaks será conhecida no dia 28 de abril. À saída do Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, revelou que houve um reconhecimento da prática de alguns crimes.

"Não daquela quantidade enorme, mas houve. Tendo em conta isso é mais sensato dizer que foram praticados e reconhecer que o sistema legal tem de sancionar do que pretender a absolvição quando se está a reconhecer, ao mesmo tempo, que há a prática de ilegalidades", explicou Francisco Teixeira da Mota.

A defesa de Rui Pinto admitiu também que Rui Pinto "está arrependido" e que a decisão do coletivo de juízes no julgamento do processo Football Leaks deverá passar por uma pena de prisão suspensa para o arguido, sublinhando que será "suficiente".

"Não ia pugnar pela absolvição, não faria sentido. Uma pena de prisão suspensa será suficiente", afirmou o advogado Francisco Teixeira da Mota na sessão realizada no Juízo Central Criminal de Lisboa, salientando a evolução de Rui Pinto ao longo dos últimos sete anos e as circunstâncias de ainda se encontrar sob o regime de proteção de testemunhas: "Tem uma vida suspensa. É uma pessoa que, inequivocamente, estava motivada para denunciar crimes".

No encerramento das suas alegações finais, o advogado do criador da plataforma eletrónica assumiu somente de forma cabal a prática de três crimes de acesso ilegítimo (Sporting, FPF e PLMJ) e quatro de acesso indevido (Sporting, FPF, PLMJ e PGR).

O causídico argumentou ainda sobre o contexto da tentativa de extorsão à Doyen, com o conhecimento de negociações, mas vincou a desistência por escrito, que deveria redundar num facto não provado: "Ele escreveu que não queria nem um cêntimo".

Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.