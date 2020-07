Penálti de Sergio Ramos permite ao Real Madrid reforçar liderança em Espanha

© AFP

Por Lusa/TSF 02 Julho, 2020 • 23:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um golo solitário de grande penalidade de Sergio Ramos deu hoje a vitória ao Real Madrid na receção ao Getafe, no fecho da 33.ª ronda da Liga espanhola de futebol, e permitiu aos madrilenos reforçarem a liderança.

Num jogo difícil para os'merengues' na receção aos vizinhos, que se mostraram sólidos na defesa, só uma grande penalidade do defesa e 'capitão' permitiu a vitória.

O sexto triunfo seguido da equipa da capital espanhola vale ainda um aumento da vantagem na liderança, perante o campeão FC Barcelona, que empatou com o Atlético de Madrid (2-2) e está agora a quatro pontos da frente.

Por seu lado, o Getafe pôs fim a uma série de quatro jogos sem perder e é sexto, com 52 pontos, ficando mais longe do quarto classificado Sevilha, último posicionado em lugar de acesso à Liga dos Campeões, com 57.

O Osasuna conta por vitórias os três encontros desde o regresso de 'La Liga', após suspensão devido à pandemia de covid-19, tendo hoje vencido em casa do 'aflito' Eibar, que teve Paulo Oliveira no 'onze', por 2-0, isolando-se no 11.º posto.

À mesma hora, a Real Sociedad começou a perder, graças a um tento de López, aos 10 minutos, mas acabou por dar a volta ao Espanyol, por intermédio do brasileiro Willian José (56) e do sueco Isak (84).

Os bascos seguraram o sétimo lugar, com dois pontos de vantagem sobre os vizinhos Athletic Bilbau no último lugar de acesso à Europa, enquanto os catalães continuam em 20.º e último lugar, com 24 pontos, já a 10 pontos da manutenção.