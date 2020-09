"Pensa que é o presidente do planeta". Dirigente do Corinthians crítica Luís Filipe Vieira

O presidente do Corinthians não gostou da postura de Luís Filipe Vieira em negociações recentes © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Tiago Santos 07 Setembro, 2020 • 10:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Corinthians diz que Luís Filipe Vieira tratou mal o Corinthians em negociações recentes e acusa o presidente do Benfica de lhe ter faltado ao respeito. Em declarações ao canal Fox Sports, no Brasil, Andrés Sanchez críticou a postura de Vieira nas negociações sobre os jogadores Pedrinho e Yony Gonzaléz.

"Ele tratou muito mal o Corinthians e tratou-me a mim com falta de respeito. Já não é de agora, já da vinda do Elias. Ele pensa que é o presidente do planeta, mas não, é apenas o presidente do Benfica", diz Andrés Sanchez.

Segundo o presidente do clube de São Paulo, a relação com o presidente do Benfica teve um primeiro abalo quando os encarnados tentaram contratar o médio Elias, internacional brasileiro que mais tarde acabaria por jogar no Sporting.

Quando aos negócios mais recentes, o Benfica contratou Pedrinho, uma das referências do plantel do Corinthians, em janeiro deste ano, num acordo válido a partir da temporada 2020/21, com o jogador já às ordens de Jorge Jesus. No sentido inverso seguiu Yony Gonzaléz - colombiano que assinou a custo zero pelo Benfica e saiu logo depois sem ter jogado de encarnad -, que o Corinthians recebeu por empréstimo, mas que acabou por rumar esta temporada aos norte-americanos do LA Galaxy.

"Fizemos um acordo de vender o Pedrinho por €20 milhões, e eu tinha de comprar o Yony por €3 milhões. Quis pôr os dois no mesmo contrato, mas falei que não. A venda do Pedrinho é uma coisa, a compra do Yony é outra", explica o responsável do clube brasileiro.

"Ficou acertado que íamos comprar. Ele tinha de dar uma carta ao Corinthians para o Corinthians ter acesso a antecipação da venda nos bancos", adianta ainda. O Corinthians acabou por não comprar o jogador, pois estava previsto que para a clausula ser acionada o atleta colombiano tinha de completar cinco jogos, e fez apenas quatro.

Quando o Benfica foi informado pelo Corinthians que o negócio de Yony não se ia concretizar, Luís Filipe Vieira terá, diz o presidente dos brasileiros, tentando renegociar. "Ele ficou nervoso, deu-lhe uns ataques, e quis descontar do Pedrinho os três milhões. Não aceitei. Quando falámos do Pedrinho, a oferta era de 15 a 18 milhões, e como íamos pagar três pelo Yony, ele queria pagar 17. Não acertámos. Depois teve um acordo, ele pagou 18 milhões pelo Pedrinho. Foi essa a negociação".