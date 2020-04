© António Cotrim/Lusa

É árbitro internacional e também os homens do apito estão parados à espera que haja ordem para pisar de novo os relvados. A TSF falou com Hugo Miguel. Ouvido pelo jornalista Bruno Sousa Ribeiro, o juiz acredita que o campeonato vai regressar em breve. Por agora limita-se a cumprir as orientações das autoridades.

"Temos de ser otimistas quanto ao regresso do campeonato. O adiamento do Euro 2020, e consequentemente a data que já foi tabelada para o final da época, vai coincidir com o início do mês de agosto, por isso dá alguma margem de conforto para que as competições se reiniciem e que ainda se termine a época desportiva", perspetiva o árbitro internacional em entrevista à TSF.

"Mas também temos de ter em atenção para não prejudicar muito o início da época 2020/2021. Ainda assim, há ainda alguma folga no calendário e penso que podemos estar otimistas para termos futebol em breve, não só em Portugal mas também na Europa", conclui o juiz sobre o tema da retoma dos campeonatos profissionais.

Hugo Miguel, árbitro internacional de 43 anos, lembra que o futebol está parado mas não é ocaso dos árbitros: "Usamos muito a videoconferência. Dá-nos apenas e só o trabalho de campo. Mantemo-nos ativos, próximos, mantendo-nos ativos. Vemos vídeos, discutimos e trocamos ideias para novos ensinamentos."

Nesta entrevista à TSF, Hugo Miguel conta como tem passados os dias de isolamento social: "Tenho-me mantido em casa juntamente com a família. Cumpro as indicações das autoridades de saúde. Pego no carro para ir às compras uma vez por semana, tentado comprar tudo o que necessitamos. Sou eu eu o único responsável por essa tarefa. De resto, ninguém sai mais de casa."

Apesar de estar confinado à casa onde vive no distrito de Lisboa, o árbitro aproveita para estar em forma fisicamente para que esteja em forma quando regressar o campeonato.

"Recebemos semanalmente um planeamento do preparador físico da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. Como habito numa zona isolada, juntamente com o Ricardo Santos, um dos meus assistentes, fazemos alguns treinos fora de casa", conclui Hugo Miguel.