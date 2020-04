Mãe de Pep Guardiola morre vítima de Covid-19

A mãe de Pep Guardiola, treinador do Manchester City faleceu vítima da Covid-19 © Javier Soriano/AFP

Internada há várias semanas no Hospital de Manresa, Catalunha, Dolors Sala Carri de 82 anos e mãe do treinador Pep Guardiola, não resistiu aos efeitos da Covid-19, anunciou o Manchester City, clube que é orientado pelo espanhol.

"Todo o clube deseja manifestar os seus pêsames e acompanhar a família Guardiola neste doloroso momento", escreveu o clube inglês no Twitter.

O treinador catalão foi uma das primeiras figuras do mundo do futebol a envolver-se na luta contra a Covid-19. Há duas semanas, Pep Guardiola doou um milhão de euros, à Fundação Àngel Soler Daniel, para aquisição de equipamento médico.



Bayern de Munique e Barcelona, clubes que o técnico dirigiu no passado, também já manifestaram pesar pela morte da mãe de Pep Guardiola.



Na Catalunha, a pandemia já matou 2.760 pessoas e infetou mais 26.824.

