O Benfica desloca-se este sábado à Invicta para defrontar o FC Porto, num jogo que pode ser decisivo para o campeonato. As claques do clube da Luz já chegaram ao Estádio do Dragão, protagonizando alguns momentos de tensão.

Em caso de pontuar no Dragão pelo quarto ano consecutivo, depois de dois empates e do triunfo por 2-1 na época passada, a equipa de Bruno Lage dá um passo decisivo para o 38, mesmo ficando a faltar 14 rondas. Por seu lado, o conjunto comandado de Sérgio Conceição precisa de repetir o que conseguiu na Luz - triunfo por 2-0, com tentos de Zé Luís e Marega - para se relançar na luta pelo primeiro lugar, já que, nos outros jogos, desperdiçou 10 pontos.

Pontapé de saída para o Benfica. Sérgio Oliveira faz falta sobre Pizzi. Livre para as águias logo no primeiro minuto de jogo. No minuto seguinte, Pizzi travou em falta Alex Telles. Taarabt fica lesionado depois de um lance dividido com Marega. Uma queda muito aparatosa que obriga à entrada da equipa médica do Benfica no relvado. Nestes primeiros três minutos, as águias tentam ter o controlo do jogo através da posse de bola. Taarabt continua a receber assistência médica fora do terreno de jogo. A equipa de Bruno Lage está, momentaneamente, reduzida a 10 jogadores.

Aos 6 minutos, nova falta. Otávio é travado. Na marcação do livre, Sérgio Oliveira obriga Vlachodimos a uma defesa. Ainda na sequência do mesmo lance, Pepe aparece na grande área do Benfica solto e cabeceia o cruzamento de Uribe, que sai para fora. Entretanto Taarabt regressa à partida e cumprimenta Marega. O FC Porto está a encostar o Benfica lá atrás.

Nos primeiros 10 minutos de jogo, Sérgio Oliveira inaugurou o marcador para o FC Porto. Aproveitou da melhor maneira um cruzamento de Otávio, vindo da direita, e desviou para golo.

Oito minutos depois de sofrer o golo, o Benfica responde com o tento do empate. Marchesín dá uma palmada na bola, que sobra para Carlos Vinícius marcar na recarga. O árbitro pede ajuda ao VAR, que acaba por validar o golo por cinco centímetros. Está restabelecido o empate!

Aos 25 minutos, Luis Díaz é travado em falta por Weigl. Taarabt, de cabeça quente, tem de ser afastado de Pepe pelos colegas de equipa. O árbitro Artur Soares Dias chama o jogador do Benfica, que continua a protestar com o adversário, e mostra-lhe cartão amarelo. É o primeiro cartão do clássico.

Sérgio Oliveira, aos 31 minutos, apanha mais uma bola disponível à entrada da área, mas o remate saiu ao lado. Alex Telles faz falta sobre André Almeida, que fica lesionado. Os bancos de ambas as equipas levantam-se para protestar.

Confusão no relvado, aos 34 minutos, por causa de um lance em que parece ter havido braço na bola por parte de Taarabt. O árbitro Artur Soares Dias interrompe o jogo para ir ver o lance, analisado pelo VAR. Depois de mostrar cartão amarelo a Ferro e Soares assinala penálti. Alex Telles converte a grande penalidade, atirando para a direita. Vlachodimos ainda se esticou todo, mas não chegou à bola.

Aos 44 minutos, Marega cruza para o centro da área. Rúben Dias tenta intercetar, mas mete a bola na própria baliza. O FC Porto amplia a vantagem no Dragão! Está feito o 3-1!

Depois de 4 minutos de compensação, o árbitro apita para o intervalo.

Onze FC Porto: Marchesín, Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Marega, Otávio, Luis Díaz e Soares.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt e Chiquinho; Carlos Vinícius e Rafa.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Mbemba, Manafá, Loum, Vítor Ferreira, Nakajima e Zé Luís.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Samaris, Florentino, Cervi, Dyego Sousa e Seferovic.