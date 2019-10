Pepe está "confiante". Fernando Santos espera vitória em "jogo de alto nível"

© Ivan Del Val/Global Imagens

O selecionador português, Fernando Santos, acredita que vai ganhar o jogo contra a Ucrânia, esta segunda-feira, e espera um encontro "de alto nível", uma vez que as duas equipas têm "jogadores de grande nível, muito bem orientados".

Fernando Santos disse que se adivinha "um jogo difícil entre dois grandes adversários". Questionado sobre se acreditava que a Ucrânia iria entregar o jogo a Portugal, uma vez que um empate lhe seria favorável, o selecionador português responde que não, uma vez que "a qualidade técnica dos jogadores da Ucrânia não tem nada a ver com numa equipa que se remeta à defesa".



"Um empate pode ser favorável à Ucrânia nas não acredito que vá mudar aquilo que é a sua filosofia de jogo", sublinha.

No mesmo plano, Fernando Santos diz estar concentrado em cumprir o objetivo de apuramento para o Euro2020.

Na mesma conferência, o jogador Pepe disse que a equipa está "confiante" e que quer "ficar em primeiro lugar do grupo". Ainda assim, o jogador lembra os conselhos do treinador: "O mister sempre pediu para sermos nós próprios, representamos um país humilde e trabalhador."

Portugal tem na segunda-feira aquele que promete o teste mais difícil na fase de apuramento para o Euro2020 de futebol, com uma deslocação a Kiev para defrontar uma Ucrânia que tem sido implacável no Grupo B.



Após o esperado triunfo sobre o Luxemburgo (3-0), a seleção nacional joga na capital ucraniana, onde vai tentar 'carimbar' já um lugar na fase final do próximo Europeu, mas também continuar na luta pelo primeiro lugar do apuramento.



Um triunfo no Estádio Olímpico de Kiev, perante 70 mil pessoas, deixa Portugal a dois pontos do primeiro lugar, com menos um jogo disputado do que os ucranianos e, caso a Sérvia não consiga vencer na Lituânia, a formação de Fernando Santos poderá festejar a sétima presença consecutiva na fase final de um Europeu e manter a defesa do título conquistado em 2016.



O Ucrânia-Portugal está agendado para as 21h45 locais (19h45 em Lisboa) e vai ser arbitrado do inglês Anthony Taylor.