Pepe garante FC Porto com "ambição de ganhar" ao Atlético de Madrid

O capitão do FC Porto garantiu que a equipa vai "com ambição de ganhar" o jogo desta quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid, da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões de futebol.

"Vamos com ambição de ganhar pois sabemos que é um grupo difícil e que todos os pontos contam. Só veremos se um empate neste jogo seria positivo no último jogo do grupo", disse Pepe.

O defesa central, que jogou em Espanha, ao serviço do Real Madrid, durante dez anos, vai defrontar alguns dos jogadores com quem partilhou o relvado nesse período, mas não quis particularizar quais são os mais difíceis de marcar.

"Todos têm qualidade, mas quando preparo o jogo faço-o com rigor máximo, pois sei que os jogadores adversários vão fazer o seu melhor para marcar e eu tenho de fazer o melhor para defender a ajudar a minha equipa", vincou Pepe.

O experiente internacional português poderá, também, reencontrar o companheiro de seleção João Félix, com quem garante ainda não ter falado sobre este duelo da Liga dos Campeões.

"Quando estamos na seleção não estamos a representar o nosso clube. Amanhã [quarta-feira] podemos nos defrontar, mas vou tentar o melhor para o meu clube, como ele fará para o dele. Ainda não falamos sobre este jogo", partilhou.

Pepe vincou que "a ambição do FC Porto é lutar onde quer que vá para conseguir a vitória", e garantiu que é com esse sentimento que a equipa vai encarar a participação desta época na Liga dos Campeões, começado já neste duelo com o Atlético de Madrid.

"Na 'Champions' não há jogos fáceis e sabemos o perfil, a exigência, garra e raça que o clube nos pede. Estamos a representar a região e o país. Vamos focados naquilo que o nosso treinador nos pede", concluiu o capitão dos 'dragões'.

O FC Porto defronta esta quarta-feira o Atlético de Madrid, em Espanha, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.