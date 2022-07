Pepê na seleção brasileira? "Primeiro, teria de ter capacidade de se afirmar no futebol europeu"

Porto, 23/07/2022 - O Fc Porto defrontou hoje a noite o AS Monaco em jogo de apresentação da equipa aos adeptodos para a epoca 2022/23. Pêpê (Ivan Del Val/Global Imagens) © Ivan Del Val/Global Imagens

O jogador do FC Porto, Pepê, "sendo bem explorado, tem um grande potencial" não só jogar de jogar nos dragões, mas "de se consolidar no mercado europeu". A opinião é de Tiago Nunes, técnico do brasileiro no Grémio, durante a temporada de 2020/21, a última no Brasil antes de rumar à Europa.

Em declarações à TSF, o treinador, que também comandou o Corinthians e, mais recentemente, o Ceará, admite que, apesar do talento do médio portista, a chamada à seleção brasileira ainda é muito complicada. "É um pouco mais difícil, mas tem o potencial técnico para isso, porque hoje a concorrência é muito forte e, para esse nível, teria de ter capacidade de se afirmar no futebol europeu", afirmou.

Para Tiago Nunes, Pepê "sempre foi um atleta com muita projeção, potencial técnico, muita velocidade e uma capacidade de finalização muito boa". Durante a última temporada, o técnico, que neste momento se encontra sem clube, assistiu nas bancadas ao SC Braga x FC Porto - da segunda volta da I Liga, que terminou com a vitória dos bracarenses por 1-0 - e mostrou-se impressionado com o facto de o brasileiro ter atuado na lateral direita.

"Chamou-me a atenção o seu novo posicionamento, e eu penso que tem a ver com um processo de interesse do treinador, o Sérgio [Conceição], em trazer para ele uma nova experiência de comprometimento tático", considerou.

Com a camisola dos azuis e brancos, Pepê realizou, na temporada de estreia em Portugal, 42 jogos, marcando seis golos e assistindo os colegas o mesmo número de vezes. O brasileiro tem contrato com os dragões até junho de 2026.