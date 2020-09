Pepê no Olympiakos de Pedro Martins

Pepê vai jogar no Olympiakos até 2024 © Global Imagens

O médio português Pedro Rodrigues "Pepê" assinou contrato com o Olympiakos, campeão grego orientado pelo português Pedro Martins. O médio deixa o Vitória Sport Clube depois de duas temporadas em Guimarães.

Em duas temporadas no Vitória, Pedro Rodrigues fez 66 jogos e apontou cinco golos.

Pepê foi formado no Benfica de onde saiu sem jogar pela equipa principal. Foi emprestado ao Estoril Praia e depois ao Vitória.

Na última temporada os vimaranenses garantiram o jogador a título definitivo. O Vitória vende agora o atleta ao campeão grego por um valor não divulgado.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que chegou a acordo com o Olympiacos FC para a transferência do jogador Pêpê Rodrigues para o atual campeão grego. Para além da verba acertada entre as partes, o contrato prevê ainda prémios por desempenho e o Vitória reserva também uma percentagem de mais-valias numa futura transferência", refere o clube em comunicado, sem adiantar os valores envolvidos na transferência", anuncia o clube português.