Pepe sofreu lesão na perna esquerda e deve desfalcar FC Porto na Taça

O defesa internacional português Pepe sofreu uma lesão na perna esquerda e falhou esta sexta-feira o último treino do FC Porto antes da receção de sábado ao Feirense, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

De acordo com os dragões, Pepe limitou-se esta sexta-feira a fazer tratamento e ginásio, juntando-se a Marcano como os únicos jogadores indisponíveis.

Sem Pepe e Marcano, o treinador Sérgio Conceição fica com Mbemba e Fábio Cardoso como duas únicas opções para o centro da defesa no encontro de sábado, às 20h15, no Dragão.

Na quinta-feira, Wendell, Matheus Uribe e Francisco Conceição já tinham voltado a treinar sem limitações.