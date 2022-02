Pequim 2022: Anna Shcherbakova conquista ouro na patinagem. Valieva fora do pódio

Anna Shcherbakova © How Hwee Young/EPA

A russa Anna Shcherbakova sagrou-se esta quinta-feira campeão olímpica de patinagem artística, nos Jogos Pequim 2022, numa prova em que a sua compatriota Kamila Valieva, a favorita e figura central de uma polémica por doping, foi apenas quarta.

Valieva, autorizada pelo Comité Olímpico Internacional (COI) a disputar o concurso individual depois de um problema com doping que suspendeu a entrega do ouro do concurso coletivo, não conseguiu segurar o primeiro lugar conseguido após o programa curto, e terminou o programa livre com uma pontuação total de 224,09, fora do pódio.

Aos 17 anos, Anna Shcherbakova juntou o título olímpico ao mundial, somando 255,95 pontos, à frente da compariota Alexandra Trusova (251,73) e da japonesa Kaori Sakamoto (233,13), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Kamila Valieva, que no programa desta quinta-feira protagonizou vários desaires inesperados, tem estado no centro de uma polémica devido a um resultado positivo por doping que levou à sua suspensão, entretanto anulada, dos Jogos Pequim 2022.

A jovem russa, atual campeã europeia, testou positivo a trimetazidina em 25 de dezembro último, durante os campeonatos da Rússia, e foi suspensa já no decurso dos Jogos de Inverno, mas a decisão foi mais tarde levantada.

Em 11 de fevereiro, a Agência Russa Antidopagem (RUSADA) decidiu abrir um inquérito interno a todos os treinadores e médicos em torno de Valieva, que é "menor de idade" e, portanto, passível de ter visto os seus interesses mal defendidos por pessoas com essas funções.

Depois de o COI ter suspendido a entrega de medalhas da prova coletiva, que a Rússia venceu e na qual Valieva participou, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, na sigla inglesa) autorizou a jovem atleta a manter-se nos Jogos de Pequim 2022 e a poder participar na prova individual.

Valieva, que, tal como os seus compatriotas, compete em Pequim sob a égide do Comité Olímpico Russo devido ao escândalo de doping que abalou o país, fez manchetes em todo o mundo quando realizou na capital chinesa pela primeira vez na história um salto quádruplo.