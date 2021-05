Pesadelo em Turim: Juventus humilhada em casa pelo AC Milan

Por TSF 09 Maio, 2021 • 22:32 Partilhar este artigo Facebook

O AC Milan foi este domingo a Turim vencer a Juventus por 3-0, deixando a formação onde joga Cristiano Ronaldo em quinto lugar da Serie A.

O primeiro golo do jogo foi apontado nos descontos da primeira parte por intermédio de Brahim Diaz. A equipa de Andrea Pirlo tentou responder na segunda parte, mas sem sucesso.

© EPA

Na parte final do encontro, aos 78 minutos, Rebic marcou um golaço, deixando o guardião Szczesny pregado ao relvado. Tomori, aos 82 minutos, fixou o resultado final.

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos.

Com esta derrota, a Juventus fica em quinto lugar, com 69 pontos, menos um que o Nápoles. Já o AC Milan igualou a pontuação da Atalanta, que é segunda classificada.



A Serie A já tem o campeão definido. O Inter de Milão quebrou, nove anos depois, a hegemonia da Juventus no futebol italiano.