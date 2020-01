Peterhansel e Fiúza vencem nona etapa do Dakar2020. Sainz errou

© Andre Pain/EPA

O francês Stéphane Peterhansel, navegado pelo português Paulo Fiúza (Mini), venceu esta terça-feira a nona de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno em carros, e aproximou-se da liderança.

Peterhansel e Fiúza gastaram 3:08.31 horas para cumprirem os 410 quilómetros da especial cronometrada entre Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita, deixando o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em segundo, a apenas 15 segundos.

O árabe Yazir Seaidan (Mini) fechou os lugares do pódio, a 4.48 minutos do vencedor.

O espanhol Carlos Sainz (Mini), que se perdeu a meio da especial, cedeu 6.31 minutos a Peterhansel, mas aguentou a liderança da competição dos automóveis. Tem agora 24 segundos de vantagem sobre Al-Attiyah e 6.38 sobre a dupla luso-francesa.

Esta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova que este ano trocou a América do Sul pela Arábia Saudita, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, com uma distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados.

Esta será a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.