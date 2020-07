Petit diz que jogo com o FC Porto é dos que "todos os jogadores gostam de jogar"

© Gerardo Santos / Global Imagens

O treinador do Belenenses SAD, Petit, afirmou hoje que os jogadores "vão querer demonstrar que têm qualidade" na visita ao líder FC Porto, no domingo, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Em termos anímicos, todos os jogadores gostam de jogar estes jogos. São muito dos pormenores, da concentração e da atitude. O FC Porto é forte nas bolas paradas, até quando o jogo está muito 'quadrado' e os jogadores não conseguem sobressair. Vamos defrontar uma equipa forte, mas os nossos jogadores querem demonstrar que têm qualidade", avisou.

Em conferência de imprensa, Petit apontou o foco da equipa apenas para ela própria, mas está atento ao que as restantes equipas na luta pela manutenção podem fazer nas suas partidas.

"Nós temos de olhar para nós, mas estamos atentos a todos, aos que estão abaixo e aos que estão acima de nós. É olhar para o nosso calendário. Este é o próximo jogo, será difícil, mas vamos lutar pelos três pontos, sabendo que os outros também jogam", explicou.

Os 'dragões' lideram a tabela classificativa, com 70 pontos, mais seis que o campeão nacional Benfica, e podem dar um passo importante rumo ao título na receção ao Belenenses SAD, mas Petit realçou que os 'azuis' vão "tentar uma surpresa", apesar de terem jogadores em dúvida, como os experientes Gonçalo Silva, Silvestre Varela e Licá, que apresentam alguma fadiga.

"Vamos defrontar um adversário muito forte, que está num bom momento, em primeiro lugar. É uma equipa com muita qualidade individual, com um coletivo forte, mas nós vamos apresentar uma equipa forte para o jogo", disse, acrescentando: "Alguns jogadores estão com problemas físicos, mas vamos apresentar um 'onze' forte, dentro das nossas ideias".

Petit espera um FC Porto a querer o máximo de posse da bola, mas afirmou que os jogadores do conjunto lisboeta vão ter de se "desinibir" e perceber os diferentes momentos do jogo.

"Num jogo de futebol, não se consegue estar sempre com a posse da bola. Se tivermos bola, o FC Porto vai ter de andar atrás dela. Sabemos que vamos sofrer, pois o FC Porto vai entrar forte e vai querer marcar nos primeiros minutos, mas os jogadores têm de se desinibir, ter personalidade, saber atacar, saber defender e saber sofrer", sublinhou.

O guarda-redes burquinense Koffi já é opção para Petit, após cumprir castigo, com os defesas Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela a permanecerem no boletim clínico.

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com 31 pontos, visita no domingo o líder FC Porto, com 70, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol que se realiza no Estádio do Dragão, às 21h30 e sem público nas bancadas, com arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.