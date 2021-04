PGR abre inquérito às agressões a jornalista em Moreira de Cónegos

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por TSF 27 Abril, 2021 • 16:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, esta terça-feira, um inquérito ao episódio de agressões a um jornalista da TVI no final do jogo entre Moreirense e FC Porto. A informação avançada pela SIC foi confirmada à TSF pela própria PGR.

O repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira foi agredido, esta segunda-feira, nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois do final do jogo Moreirense-FC Porto, que terminou empatado um golo.

Pedro Pinho, agente de futebol, que esteve ligado a vários negócios com os dragões nos últimos anos, foi identificado pela GNR. O material de reportagem também ficou danificado.

As agressões aconteceram no exterior do estádio, na zona do parque de estacionamento, quando o repórter de imagem filmava Pinto da Costa numa altura em que o presidente do FC Porto conversava com alguns jornalistas. O líder portista acabou por assistir ao episódio no local.