Phil Foden e Greenwood deixam seleção inglesa por violarem protocolo

Os futebolistas Phil Foden e Mason Greewood foram dispensados da seleção inglesa de futebol, que na terça-feira defronta a Dinamarca, por terem violado as regras sanitárias estabelecidas devido à Covid-19, anunciou esta segunda-feira o selecionador Gareth Southgate.

"Infelizmente, esta manhã fui informado de que os dois jogadores quebraram as regras impostas devido à Covid-19, no que diz respeito ao nosso espaço seguro" disse o técnico, acrescentando: "Por isso, tivemos de tomar a decisão de os proibir de viajar e treinar com a equipa".

Southgate considerou que os dois jogadores, que no sábado se estrearam pela seleção na vitória por 1-0 frente à Islândia, para a Liga das Nações, "foram ingénuos".

Em Reiquiavique, onde decorreu o encontro, os dois jogadores terão saído da 'bolha' na qual a equipa se encontrava para se encontrarem com mulheres num hotel, tendo sido publicados vídeos nas redes sociais.

Foden, de 20 anos, e Greenwood, de 18, deverão viajar de Reiquiavique para Londres, deixando a equipa que na terça-feira defronta a Dinamarca, em Copenhaga, para o grupo 2 da Liga das Nações.