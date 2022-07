Philipsen bate Van Aert em duelo de belgas em etapa azarada para Vingegaard no Tour

Jasper Philipsen foi o primeiro a passar a linha de meta © Guillaume Horcajuelo/EPA

Por Lusa 17 Julho, 2022 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu este domingo ao sprint a 15.ª etapa, superiorizando-se ao compatriota Wout van Aert, num dia azarado para a Jumbo-Visma, que ainda assim terá Jonas Vingegaard a descansar de amarelo.

Numa jornada em que o camisola amarela caiu sem gravidade e perdeu dois companheiros de equipa, Van Aert ficou perto de dar uma alegria à Jumbo-Visma, mas foi batido por Philipsen, o melhor no final dos 202,5 quilómetros entre Rodez e Carcassonne. O dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) foi terceiro, com as mesmas 04:27.27 horas do vencedor.

Na segunda-feira, Vingegaard vai descansar de amarelo, com 02.22 minutos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e 02.43 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), antes de o pelotão regressar à estrada na terça-feira, para os 178,5 quilómetros entre Carcassonne e Foix, que incluem duas contagens de montanha de primeira categoria, na abordagem inicial aos Pirenéus.