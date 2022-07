Pidcock estreia-se a vencer no Tour, Vingegaard mantém-se de amarelo

© Guillaume Horcajuelo/EPA

O ciclista britânico Thomas Pidcock (INEOS) conquistou esta quinta-feira, de forma isolada, o Alpe d'Huez, ao vencer a 12.ª etapa da Volta a França na sua estreia na prova, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservar a amarela.

No Dia da Bastilha, aproveitado pelo português Nelson Oliveira (Movistar) para integrar a fuga da jornada, foi o campeão do mundo de ciclocrosse, de 22 anos, o primeiro a cumprir os 165,1 quilómetros entre Briançon e o emblemático Alpe d'Huez, em 04:55.24 horas, deixando o sul-africano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) na segunda posição, a 48 segundos, e o britânico Chris Froome (Israel-Premier Tech), quatro vezes campeão do Tour, na terceira, a 02.06 minutos.

Jonas Vingegaard, que chegou a 03.23 minutos do vencedor, manteve as diferenças na geral, na qual o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) subiu a segundo, a 02.22, e o britânico Geraint Thomas (INEOS) a terceiro, a 02.26, e vai partir de amarelo para a 13.ª etapa, que na sexta-feira liga Bourg d'Oisans e Saint-Étienne, no total de 192,6 quilómetros.