Piloto admite que entrou "em pânico" ao ser ultrapassado por Miguel Oliveira

Jack Miller, Pol Espargaró e Miguel Oliveira © Christian Bruna/EPA

Por Cátia Carmo 25 Agosto, 2020 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto australiano Jack Miller confessou que estava "em pânico" quando Miguel Oliveira o ultrapassou na última curva do Grande Prémio da Estíria de MotoGP, no domingo, pois pensou que mais adversários iam fazer o mesmo.

"Apenas tentámos reiniciar e voltar a focar-nos no sprint final. Lembrou um pouco os velhos tempos do campeonato australiano. As 12 voltas foram bem rápidas, com grande luta lá no final. Não esperava que o Oliveira passasse, pensei que ele ficasse entre o Pol e eu e, se assim fosse, eu teria conseguido", explicou Jack Miller em entrevista ao Autosport.

Depois de ter liderado as voltas iniciais da primeira parte da corrida, o piloto da Ducati foi ultrapassado por Pol Espargaró, da KTM, na sétima volta. Ainda assim, Miller retomou a liderança na etapa final e fez parte da emocionante disputa pela vitória nas duas últimas curvas.

No entanto, na última curva, ambos permitiram que o piloto português da Tech3 os ultrapassasse e conseguisse a sua primeira vitória no MotoGP.

"Era o Oliveira. De onde é que ele veio?", pensou o piloto australiano na altura, admitindo que "honestamente estava em pânico".

Miller lesionou-se no ombro direito no sábado, num acidente, e revelou que ficou com uma "dor excruciante" que até fez com que tivesse de se submeter a uma ressonância magnética, às 7h de domingo. O facto de ter terminado em segundo lugar no Grande Prémio da Estíria coloca-o em terceiro na classificação, apenas a 14 pontos do líder do campeonato, Fabio Quartararo. Contudo, o piloto australiano recusa afirmar que é um candidato ao título.

"Da última vez que fiz isso caí, então não. Vou só continuar como estou. Temos de ir conquistando pontos lentamente, com a certeza de que a Áustria tem sido boa para nós. Há algumas ótimas pistas a chegar, de que realmente gosto: Aragão, Valência e vamos ver Portimão, que parece uma pista de motocross", acrescentou o piloto alemão.