O piloto Armindo Neves morreu, esta madrugada, durante a segunda etapa do África Eco Race, uma prova que segue os traços do antigo Dakar, confirmou a TSF junto do agente do piloto.

O piloto de 52 anos não resistiu a um acidente no final da etapa que ligou Bousaid, na Tunísia, e Tagounite, em Marrocos.

O português destacou-se ao vencer, em 2019, o troféu nacional de veteranos no campeonato nacional de todo o terreno.