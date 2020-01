Piloto espanhol Carlos Sainz vence o Dakar 2020

Por Carolina Rico 17 Janeiro, 2020 • 08:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto espanhol Carlos Sainz venceu a 42.ª edição do rali Dakar 2020, na prova de carros, pela terceira vez na sua carreira.

Na 12.ª e última etapa, o piloto de 57 anos foi quinto classificado, a 3.56 minutos de Al-Attiyah, que venceu a etapa, resultado suficiente para garantir a vitória final na prova, este ano disputada na Arábia Saudita.



Sainz terminou os cinco mil quilómetros cronometrados com 42:59.17 horas, vencedor com 6.21 minutos de vantagem sobre Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar, e 9.58 sobre o francês Stéphane Peterhansel (Mini), que foi navegado pelo português Paulo Fiúza.

Sainz já tinha vencido o Dakar com a Volkswagen e a Peugeot, em 2010 e 2018, respetivamente, agora foi em nome da Mini que arrecadou o novo troféu.

O Dakar deste ano ficou marcada pela morte do português Paulo Gonçalves, vítima de uma queda fatal ao quilómetro 273 durante a sétima etapa da prova.

Paulo Gonçalves sofreu lesões na zona da cabeça e cervical e morreu no domingo passado, aos 40 anos.

Também na prova de motas o piloto holandês Edwin Straver ficou em estado crítico depois de sofrer uma queda no decurso da 11.ª das 12 etapas do Dakar.

O português Mário Patrão foi o primeiro a parar e a chamar ajuda para auxiliar Edwin Straver. O piloto esteve em paragem cardíaca durante dez minutos mas foi reanimado pelos médicos e transportado de helicóptero para o hospital em estado considerado crítico.