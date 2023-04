Piloto de rali Craig Breen morre em sessão de testes

© Micke Fransson/EPA

O piloto irlandês Craig Breen, da Hyundai, morreu esta quinta-feira durante uma sessão de testes para o Rali da Croácia.

"É com profunda tristeza que a Hyundai Motorsport confirma que o piloto Craig Breen perdeu hoje a vida na sequência de um acidente durante os testes pré-evento para o Rali da Croácia", anunciou a equipa.

O copiloto James Fulton saiu "ileso" do acidente que ocorreu "pouco depois do meio-dia local". A ​​​​​​​quarta prova do Mundial vai decorrer entre 20 e 23 de abril.

Craig Breen, de 33 anos, iria participar este ano no campeonato português de ralis em representação da equipa Hyundai.

Tem como melhor resultado no WRC o sétimo lugar alcançado no ano passado, tinha trocado a Ford pela Hyundai, pela qual participava no Mundial de ralis.