Piloto Jason Dupasquier morre após acidente no GP de Itália

O piloto suíçoJason Dupasquier, de ascendência portuguesa, morreu hoje aos 19 anos, após a queda no sábado durante a qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3, anunciou a organização.

"Depois do grave acidente na qualificação, é com muita tristeza que informamos da morte de Jason Dupasquier, piloto de Moto3", anunciou a organização do Mundial no seu sítio oficial.

Jason Dupasquier sofreu no sábado um acidente na parte final qualificação de Moto3, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.

O piloto, que foi atingido por uma das motas após a queda, ainda foi operado, mas não resistiu aos ferimentos sofridos.

"Apesar dos esforços do 'staff' médico do circuito e de todos os que atenderam depois o piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier sucumbiu aos ferimentos", acrescenta o documento, que envia uma mensagem de condolências à família, amigos e à equipa do piloto.

Dupasquier participava pelo segundo ano na categoria de Moto3 do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade. Atualmente, estava no 10.º lugar, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas.