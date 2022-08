Pimenta e João Duarte 'obrigados' a ir às meias-finais de K2 1.000

A meia-final de K2 1.000 vai decorrer sexta-feira às 10h57 © Tamas Kovacs/EPA (arquivo)

Fernando Pimenta e João Duarte vão ter de disputar as meias-finais de K2 1.000 metros dos Europeus de Munique, pois não agarraram a única vaga direta para a regata das finais.

Numa eliminatória que contava com a forte dupla alemã Martin Hiller/Tamas Grossmann, os lusos não forçaram o apuramento, fazendo uma regata relaxada, concluída no sexto lugar, em 3.23,149 segundos, a 7,587 segundos dos germânicos.

Pouco mais de uma hora antes, Pimenta tinha vencido a sua eliminatória dos olímpicos K1 1.000, cuja final se realiza no sábado.

Pimenta e João Duarte ganharam o ouro numa Taça do Mundo do K2 1.000 que deixou de ser olímpico, depois de o limiano e de Emanuel Silva terem conquistado a prata nesta embarcação nos Jogos Olímpicos de Londres2012.

A meia-final vai decorrer sexta-feira às 10:57, horas de Lisboa.

Fernando Pimenta, que compete em quatro eventos, tem ainda hoje o K1 500 e no sábado a final direta de K1 5.000.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.